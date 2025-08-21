Достижения.рф

Мужа арестованной Елены Блиновской жестоко избили в центре Москвы

Мужа арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской избили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что Алексей Блиновский по неосторожности снёс зеркало автомобиля на перекрёстке на Шаболовке. Водитель задетой машины выбежал и избил бизнесмена, разбив ему голову и нос.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Блиновскому была оказана экстренная медицинская помощь. На опубликованных каналом кадрах муж арестованной за мошенничество блогера предстал в повязке на голове.

Напомним, что в середине мая Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста супруги.

