Мужа арестованной Елены Блиновской жестоко избили в центре Москвы
Мужа арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской избили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Алексей Блиновский по неосторожности снёс зеркало автомобиля на перекрёстке на Шаболовке. Водитель задетой машины выбежал и избил бизнесмена, разбив ему голову и нос.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Блиновскому была оказана экстренная медицинская помощь. На опубликованных каналом кадрах муж арестованной за мошенничество блогера предстал в повязке на голове.
Напомним, что в середине мая Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста супруги.
