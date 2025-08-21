В Ленобласти школьник соблазнил ровесницу и выложил интимную запись с ней в сеть
В Ленинградской области 15-летний подросток соблазнил ровесницу и выложил в сеть интимную запись с ней. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент случился в Тосненском районе региона. Ученик 9 класса одной из сельских школ соблазнил ровесницу и неоднократно вступал с ней в половую связь. Как оказалось, все происходящее он снимал на видео. Интимные записи подросток решил выложить в один из мессенджеров.
Заявление в полицию написала мама пострадавшей девочки. Сейчас сотрудники полиции и СК ищут школьника и устанавливают его место жительства.
Читайте также: