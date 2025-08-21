В Рязани 16-летняя девушка на иномарке протаранила пять машин
В Рязани 16-летняя девушка за рулем иномарки протаранила пять машин. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Во вторник, 19 августа, юная автоледи на Haval F-7 ехала по улице Медицинской. В какой-то момент она столкнулась сразу с рядом машин: Daewoo Nexia, Opel Astra, Lada Granta, Hyundai и Nissan Almera. От столкновения пострадал 38-летний водитель первого автомобиля, состояние которого не уточняется. Известно, что ему потребовалась помощь медиков.
В настоящее время автоинспекторы выясняют точные причины и обстоятельства ДТП; проводится проверка.
Ранее в Приморском крае девочка-подросток спровоцировала аварию, в результате которой погиб один человек и шестеро пострадали.
Читайте также: