Росгвардейцы поймали жителя Подмосковья, ставшего курьером мошенников

18 июня 2025, 11:44

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Сотрудники вневедомственной охраны задержали на севере столицы 29-летнего жителя Московской области по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Москве.







«В ходе патрулирования росгвардейцы получили информацию о мужчине, который должен был забрать у таксиста пакет, в котором предположительно находятся купюры. Эти мошенники обманом выманили у пенсионерки», — говорится в сообщении.