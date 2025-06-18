Росгвардейцы поймали жителя Подмосковья, ставшего курьером мошенников
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Сотрудники вневедомственной охраны задержали на севере столицы 29-летнего жителя Московской области по подозрению в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Москве.
«В ходе патрулирования росгвардейцы получили информацию о мужчине, который должен был забрать у таксиста пакет, в котором предположительно находятся купюры. Эти мошенники обманом выманили у пенсионерки», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали жителя Подмосковья при получении пакета. Задержанный признался, что решил подработать курьером. Полученные от пенсионерки 2 млн рублей он должен был перечислить своему куратору-нанимателю за вознаграждение.
Отмечается, что полицию вызвал таксист: он рассказал, что пожилая женщина, которая передала ему пакет для доставки, была сильно взволнована, что и вызвало у него подозрение.