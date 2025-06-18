Baza: в Запорожской области пытались взорвать экс-чиновника Пастушенко
Машину дочери экс-зампредседателя Законодательного собрания Запорожской области Николая Пастушенко пытались взорвать. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, самодельная бомба была прикреплена под водительским сидением «Рено-Каджар», который принадлежит дочери чиновника. Автомобиль находился в гаражном кооперативе в городе Днепрорудное.
Отмечается, что предварительный осмотр СВУ взрывотехниками показал, что оно состояло из 500 граммов пластида и было обмотано скотчем. При этом поражающих элементов устройство не содержало.
Также в публикации сообщается, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 года Пастушенко возглавлял военно-гражданскую администрацию Днепрорудного. Затем он занимал должность первого заместителя председателя Заксобрания Запорожской области до февраля этого года.
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