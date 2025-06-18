«Дорвался»: Муж Бородиной собрал 264 штрафа, катаясь на автомобиле жены

18 июня 2025, 11:30

Сердюков разъезжает на авто супруги, нарушая ПДД

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Мужа Ксении Бородиной увидели за рулём нового автомобиля. Однако, регулярно разъезжая по Москве с друзьями Сердюков был пойман на частом нарушении ПДД, что доказывают многочисленные штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.