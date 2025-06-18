«Дорвался»: Муж Бородиной собрал 264 штрафа, катаясь на автомобиле жены
Мужа Ксении Бородиной увидели за рулём нового автомобиля. Однако, регулярно разъезжая по Москве с друзьями Сердюков был пойман на частом нарушении ПДД, что доказывают многочисленные штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Николай Сердюков был замечен за рулём нового автомобиля Mercedes-Benz G-класса. Автомобиль 2023 года выпуска и оценивается примерно в 35 миллионов рублей. Известно, что машина оформлена на жену блогера, но сам Николай регулярно совершает на ней поездки по Москве.
Однако, благодаря камерам фиксации нарушения ПДД было установлено, что муж Бородиной систематически нарушает установленные правила. Данный факт доказывают 264 штрафа на общую сумму 280 тысяч рублей, которые получила Ксения Бородина как владелица машины.
Стоит отметить, что дорогостоящую машину Бородина приобрела зимой 2024 года, в самый разгар их с Сердюковым романа. С тех пор Николай часто управляет богатым автомобилем.
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