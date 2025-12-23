Росгвардейцы помогли пресечь в Подмосковье торговлю немаркированными сигаретами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД и УФСБ России по Москве и Московской области задержать граждан одного из сопредельных государств, незаконно продававших табачную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.
Установлено, что сигареты различных марок поступили в страну из-за рубежа под видом транзитного груза. Злоумышленники покупали эту продукцию и нелегально продавали гражданам в нескольких регионах России.
В ходе проведенных при содействии спецназа Росгвардии обысков изъято более миллиона пачек табачной продукции. Найдены также печати, бланки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело.
