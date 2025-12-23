Росгвардейцы помогли пресечь в Подмосковье торговлю немаркированными сигаретами

23 декабря 2025, 22:47

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД и УФСБ России по Москве и Московской области задержать граждан одного из сопредельных государств, незаконно продававших табачную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.