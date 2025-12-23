Росгвардейцы задержали в Сергиевом Посаде убийцу-рецидивиста
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Инцидент произошел в подъезде жилого дома города Краснозаводска.
«На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что в ходе внезапно возникшего конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в сторону мужчины. От полученного ранения тот скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления», – рассказали в пресс-службе.Благодаря оперативно организованному патрулированию сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.