Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Росгвардейцы помогли в ликвидации последствий аварии на ж/д переезде в Дубне

Росгвардейцы помогли в ликвидации последствий аварии на ж/д переезде в Дубне

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Оригинал
Подмосковные росгвардейцы оказали помощь сотрудникам экстренных служб во время ликвидации последствий серьёзной аварии на железнодорожном переезде в Дубне. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
Сотрудники ведомства, получив сообщение о ДТП на 1-м километре Нового шоссе, незамедлительно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с легковым автомобилем, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате водитель машины получил серьёзные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

Росгвардейцы оперативно оцепили территорию и вместе с сотрудниками МЧС провели эвакуацию пассажиров электрички и отвели из на безопасное расстояние.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Подмосковный главк Росгвардии за год 75 тыс. раз проверил условия хранения оружия

Заказчицу убийства чиновника Мособлгаза задержала Росгвардия в Москве

Росгвардейцы поймали жительницу Одинцова на краже конфет из магазина
#дтп
#росгвардия
#электрички
#мчс
#происшествия
#московская область
#дубна
Подмосковные ветеринары за год привили от коронавирусного энтерита 19,6 тыс. собак
21 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

Врачи государственных ветеринарных клиник Подмосковья в течение 2024 года привили от коронавирусного энтерита около 20 тыс. собак. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Коронавирусный энтерит – инфекционное заболевание, представляющее угрозу здоровью и жизни питомцев. Больше всего восприимчивы к нему собаки в возрасте до года, особенно щенки до 5-6 месяцев. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт. Симптомы, которые должны насторожить хозяина, – апатия, снижение аппетита или отказ от еды.

При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы развиваются в течение одного – пяти дней после заражения. Это рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.
«Главный способ уберечь питомца – своевременная вакцинация. На базе ветстанций Минисельхозпрода Московской области прививки доступны в комплексных вакцинах Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. В прошлом году этими препаратами привили более 19,6 тыс. собак», – отметили в пресс-службе.
Чтобы подобрать подходящую для питомца вакцину, нужно записаться в ветеринарную клинику по телефону 7(495) 668-01-25 или на сайте регионального портала госуслуг.

Читайте также:

В Москве в первый день весны проведут семейный фестиваль «Кошки-Мышки»

Жителей Подмосковья предупредили о начале брачного периода у лис

Подмосковные спасатели рассказали, как помочь провалившемуся по лёд животному
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#питомцы
#собаки
#прививки
#вакцинация
#коронавирус
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бобслеисты из Подмосковья завоевали четыре медали «Гонки чемпионов»
21 февраля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали на всероссийском турнире по бобслею «Гонка чемпионов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей у мужчин уверенную победу одержал тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Ещё один подмосковный бобслеист Александр Ефимов занял второе место, выступая с Кириллом Голубевым из Краснодарского края. Среди женских двухместных экипажей лучшее время показала подмосковная спортсменка Снежана Трофимец вместе с Надеждой Сергеевой из Красноярского края», – рассказали в ведомстве.
В соревнованиях четырёхместных экипажей победил квартет спортсменов из Московской области. По второй золотой награде завоевали Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев и Александр Ефимов. Первую медаль высшего достоинства на «Гонке чемпионов» записал в свой актив Павел Травкин.

Всероссийский турнир по бобслею и скелетону «Гонка чемпионов» состоялся в Сочи в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Пловцы из Подмосковья
Читайте также:

Команда из Королёва вновь завоевала Кубок Патриарха по русскому хоккею

Команды Медийной лиги примут участие в турнире по уличному хоккею в Красногорске

Пловцы из Подмосковья завоевали две медали на первом этапе Кубка России
#подмосковье
#московская область
#спорт
#награды
#медали
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Новом Иерусалиме» открыли первую в Подмосковье выставку Зорикто Доржиева
21 февраля 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка современного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO «Повелитель снов». Это самая крупная ретроспектива мастера за 10 лет и первая выставка его работ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Правильно, что подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить с творчеством современных авторов. На этот раз зрителей ждёт встреча с яркими, самобытными работами мастера, произведения которого есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции представлено 75 произведений, охватывающих почти 20 лет работы художника, овладевшего всеми видами искусства - скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. При этом их объединяет уникальный авторский почерк. Выставка задумана как тотальная инсталляция о космосе и вселенной, которой является человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция приглашает зрителя стать кочевником и отправиться в путешествие по мирам Зорикто Доржиева, понять истоки авторского стиля мастера «Ваджра-панк», в основу которого лёг синтез классического европейского искусства и национального колорита.
«На площадке «Нового Иерусалима» развернулась настоящая ретроспектива, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Художник вплетает в традицию элементы бурятского искусства и свои глубокие философские рассуждения. Мы готовили этот проект совместно с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей», – сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка поделена на три раздела. В её пространстве представлены главные темы и циклы творчества Зорикто, отражены эстетические искания художника от раннего реализма до поп-арта в зрелом периоде.
«Это самая большая экспозиция, никогда в таком количестве и в таком сочетании мои работы не выставляли. Многие из них ранее не соприкасались, не висели на соседних стенах, не видели друг друга в одном зале. Концепция музея объединить работы по определённому принципу с декоративным, дизайнерским, инженерным решением, несомненно, вносит свой смысл», – поделился Доржиев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках выставки запланирована насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции.

Читайте также:

75 картин представят на масштабной выставке Доржиева в «Новом Иерусалиме»

В 2025 году в Московской области модернизируют десять сельских домов культуры

«Русский балет» отправляется на гастроли в города Урала и Сибири
#культура
#искусство
#живопись
#картины
#выставка
#художник
#новый иерусалим
#музей
#истра
#василий кузнецов
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хорошо забытое старое»: подмосковный акушер Забелина рассказала о модных родах
21 февраля 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современные тренды в акушерстве иногда оказываются просто хорошо забытыми старыми приёмами. Об этом заявила врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Татьяна Забелина.
«Многие будущие мамы хотят, чтобы их роды проходили как у звёзд и блогеров – модно. Но в большинстве случаев модное в акушерстве – это просто хорошо забытое старое, немного видоизменённое или получившее новое название», – считает Забелина, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По её словам, у современной женщины есть широкий выбор того, как появится на свет её ребёнок.
«Вертикальные роды, присутствие на родах близкого человека, даже если речь идёт о кесаревом сечении, фоторепортаж из родильного зала – акушеры-гинекологи стараются поддерживать разные пожелания, если они не противоречат здравому смыслу и не несут опасность здоровью женщины и новорождённого», – отметила врач.
При этом она подчеркнула, что беременная должна принимать решение только в тандеме с врачом, чтобы учесть все особенности и противопоказания, самочувствие будущей мамы и даже её физическую подготовку.

Забелина предостерегла женщин от любых домашних родов без присутствия врача из-за высокого риска для жизни и здоровья, так как осложнения могут развиваться стремительно.

Читайте также:

Подмосковные врачи перечислили симптомы энцефалита у детей

Новые аппараты КТ за 190 млн рублей запустили в двух подмосковных больницах

Детский центр им. Рошаля за полгода помог 80 тысячам пациентов
#подмосковье
#московская область
#врач
#акушерство
#роды
#беременность
#новорождённые
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи перечислили симптомы энцефалита у детей
21 февраля 2025, 21:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Энцефалит – опасное заболевание, грозящее такими тяжёлыми последствиями, как паралич, потеря памяти, нарушение речи и даже смерть. О причинах и симптомах этого заболевания у несовершеннолетних рассказали врачи НИКИ детства.
«Энцефалит – это воспаление головного мозга, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, паразитами и другими факторами. Самая распространённая причина энцефалита – вирусные инфекции. Это, например, корь или присасывание инфицированного клеща. Могут вызывать энцефалит герпесвирусы, аденовирусы и некоторые другие. Ещё одна причина заболевания – бактериальные инфекции, например, менингококковая», – перечислила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В редких случаях к развитию энцефалита приводят аллергические реакции и аутоиммунные заболевания, когда организм начинает атаковывать собственные клетки.
«Самые распространённые симптомы энцефалита – головная боль, высокая температура, вялость, тошнота и рвота, спутанность сознания, судороги, паралич и онемение конечностей. Если вы заметили их у ребёнка, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. При подозрении на энцефалит ребёнка госпитализируют для обследования и лечения. Если энцефалит вызван вирусом, пациенту назначат противовирусные препараты, если бактериями – антибиотики», – рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
В Минздраве региона напомнили, что энцефалит – серьёзное заболевание, требующее медицинской помощи. Нельзя пытаться лечить его самостоятельно, так как это может привести к ухудшению состояния.

22 февраля отмечается Вceмиpный дeнь бopьбы c энцефалитом.

Читайте также:

Новые аппараты КТ за 190 млн рублей запустили в двух подмосковных больницах

Детский центр им. Рошаля за полгода помог 80 тысячам пациентов

Нарколог предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя
#подмосковье
#московская область
#врачи
#дети
#ники детства
#нисо одинаева
#заболевания
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате