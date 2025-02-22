Росгвардейцы помогли в ликвидации последствий аварии на ж/д переезде в Дубне

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области
Подмосковные росгвардейцы оказали помощь сотрудникам экстренных служб во время ликвидации последствий серьёзной аварии на железнодорожном переезде в Дубне. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
Сотрудники ведомства, получив сообщение о ДТП на 1-м километре Нового шоссе, незамедлительно прибыли на место происшествия.
По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с легковым автомобилем, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате водитель машины получил серьёзные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
Росгвардейцы оперативно оцепили территорию и вместе с сотрудниками МЧС провели эвакуацию пассажиров электрички и отвели из на безопасное расстояние.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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По предварительным данным, машинист электропоезда столкнулся с легковым автомобилем, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате водитель машины получил серьёзные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
Росгвардейцы оперативно оцепили территорию и вместе с сотрудниками МЧС провели эвакуацию пассажиров электрички и отвели из на безопасное расстояние.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова