Подмосковный главк Росгвардии за год 75 тыс. проверил условия хранения оружия

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
Специалисты подмосковного главка Росгвардии в прошлом году провели более 75 тыс. проверок условий сохранности оружия его владельцами и частными охранными предприятиями, а также организации охраны объектов. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
12 февраля сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Прошло 56 лет с момента образования соответствующих подразделений.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
Там подчеркнули, что за годы существования модернизировались формы и методы работы службы, но неизменными остались задачи. Это исполнение закона в сфере контроля за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельности, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
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12 февраля сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Прошло 56 лет с момента образования соответствующих подразделений.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
«Сейчас они расположены на всей территории региона. Под их контролем - свыше 180 тыс. владельцев оружия, более 1 тыс. частных охранных организаций. В 2024 году было проведено свыше 75 тыс. проверок обеспечения условий сохранности оружия. По выявленным нарушениям составлено порядка 10 тыс. протоколов об административных нарушениях, обработано свыше 13 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг. 97% из них поступило в электронном виде через Единый портал госуслуг», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО
Там подчеркнули, что за годы существования модернизировались формы и методы работы службы, но неизменными остались задачи. Это исполнение закона в сфере контроля за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельности, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
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Лора Луганская