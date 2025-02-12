Росгвардейцы поймали жительницу Одинцова на краже конфет из магазина

Фото: пресс-служба Росгдвардии Московской области
43-летняя жительница Одинцова попыталась украсть в местном гипермаркете коробку шоколадных конфет, женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Происшествие случилось вечером. В охраняемом сетевом гипермаркете сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы оперативно прибыли на место, где сотрудник службы безопасности магазина ввёл их в курс дела. Оказалось, что одна из посетительниц украла дорогие шоколадные конфеты: на кассе она внесла несоответствующую оплату и попыталась скрыться. Сумма ущерба могла составить свыше 5,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали неудачливую похитительницу конфет и доставили её в отделение полиции. По факту кражи проводится проверка.
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