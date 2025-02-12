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Росгвардейцы поймали жительницу Одинцова на краже конфет из магазина

Фото: пресс-служба Росгдвардии Московской области

Фото: пресс-служба Росгдвардии Московской области

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43-летняя жительница Одинцова попыталась украсть в местном гипермаркете коробку шоколадных конфет, женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.


«Происшествие случилось вечером. В охраняемом сетевом гипермаркете сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы оперативно прибыли на место, где сотрудник службы безопасности магазина ввёл их в курс дела. Оказалось, что одна из посетительниц украла дорогие шоколадные конфеты: на кассе она внесла несоответствующую оплату и попыталась скрыться. Сумма ущерба могла составить свыше 5,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали неудачливую похитительницу конфет и доставили её в отделение полиции. По факту кражи проводится проверка.

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В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов
12 февраля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт кровель проведут в 2025 году в 46 многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы будут проводиться с соблюдением мер безопасности. Зону работ огородят специальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски. Кроме того, для них будет проводиться специальный инструктаж», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что за ходом работ можно следить в онлайн-режиме: ссылки на трансляции с соответствующих камер видеонаблюдения размещены на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности
12 февраля 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в зимнее время провели работники Мособлпожспаса с жителями городских округов Луховицы, Егорьевск и Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что нужно регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей, чтобы не пропустить неисправность. Кроме того, они напомнили, что нельзя перегружать электросеть, просушивать вещи рядом с плитой, трогать электроприборы мокрыми руками и устанавливать их рядом со шторами, мебелью и другими легковоспламеняющимися объектами», — говорится в сообщении.
В ходе рейдов спасатели также напомнили, что при возникновении пожара нужно немедленно позвонить в службу 112. Горение в начальной стадии можно потушить водой или накрыть одеялом или покрывалом. При этом самостоятельно тушить электропроводку или включённые в сеть приборы категорически запрещено.

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В Подмосковье знаками направления поворота снабдят почти 500 участков автодорог
12 февраля 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья установят более 10 тыс. шевронов – знаков направления поворота. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Работы для повышения безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут в 37 городских округах. В этом году шевроны появятся на 485 участках дорог региона, в том числе на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 м.
«Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где изгиб трассы сложно увидеть. Самое большое количество знаков появятся на автодороге «М-10 Россия – Сенеж» в Солнечногорске. Там на шести участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Наибольший объём работ выполнят в Дмитровском городском округе – на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новосёлки с деревней Тараканово Солнечногорского округа. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках, а в Волоколамском – на 26. При этом самое большое количество шевронов – 46 – установят на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.

В городской черте знаки обустроят в Подольске на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на улицах Калинина и Горбуновской, в Шатуре в Больничном проезде и на Кервском шоссе, других дорогах.

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#инфраструктура
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В домах Орехово-Зуевского округа заменят 12 лифтов
12 февраля 2025, 11:28

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Двенадцать лифтов планируется поменять в текущем году в пяти жилых домах Орехово-Зуевского округа в рамках реализации подмосковный программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Лифты поменяют в домах по следующим адресам: город Орехово-Зуево, улица Карла Либкнехта, 9; город Ликино-Дулёво, улица Калинина, дома №№ 8А и д. 9А, а также город Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дома №№26А и 28А», — говорится в сообщении.
Новые лифты будут отличаться более тихим ходом и высокой скоростью. Кроме того, их оснастят современными системами безопасности.

Отмечается, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».

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В Подмосковье с начала года расширенный скрининг прошли 4,3 тыс. новорождённых
12 февраля 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 4,3 тыс. младенцев с начала года прошли в Московской области расширенный неонатальный скрининг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря такому скринингу можно выявить 36 генетических заболеваний на ранней стадии. Среди них – детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и многие другие.
«Это позволяет вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. С начала года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тыс. новорождённых. У 11 из них выявили генетические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как пояснили в ведомстве, исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если будет выявлено отклонение от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.

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