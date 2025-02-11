Заказчицу убийства чиновника Мособлгаза задержала Росгвардия в Москве

Видео: Росгвардия
Попытку заказного убийства пресекли столичные росгвардейцы. Об этом сообщили в Главном Управлении ведомства по Москве. Уточняется, что задержание проходило при содействии СОБР. Силовики предоставили оперативные кадры.
«Установлено, что женщина обратилась в детективное агентство для сбора информации о супруге, с которым находилась в процессе развода. При личной встрече с детективным агентом она попросила найти исполнителя для убийства мужа. Она предложила сотруднику агентства 5 млн рублей за совершение преступления, выплатив аванс в размере 1 млн рублей…» — пояснили в Росгвардии.В ведомстве также добавили, что задержание произошло после того, как злоумышленница передала оставшиеся деньги детективу.
Ранее стало известно, как жена чиновника Мособлгаза планировала от него избавиться.
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