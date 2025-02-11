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Заказчицу убийства чиновника Мособлгаза задержала Росгвардия в Москве

Видео: Росгвардия

Попытку заказного убийства пресекли столичные росгвардейцы. Об этом сообщили в Главном Управлении ведомства по Москве. Уточняется, что задержание проходило при содействии СОБР. Силовики предоставили оперативные кадры.
«Установлено, что женщина обратилась в детективное агентство для сбора информации о супруге, с которым находилась в процессе развода. При личной встрече с детективным агентом она попросила найти исполнителя для убийства мужа. Она предложила сотруднику агентства 5 млн рублей за совершение преступления, выплатив аванс в размере 1 млн рублей…» — пояснили в Росгвардии.
В ведомстве также добавили, что задержание произошло после того, как злоумышленница передала оставшиеся деньги детективу.



Ранее стало известно, как жена чиновника Мособлгаза планировала от него избавиться.

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Бывшую участницу «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловали после её смерти в морге: показания санитара и странные обстоятельства гибели
11 февраля 2025, 15:00

Оксана Аплекаева (Фото: ВКонтакте @id2194101)

Журналисты раскрыли новые детали громкого дела об убийстве 31-летней звезды телестройки. Сообщается, что над телом Оксаны Аплекаевой, погибшей в 2008 году, произошло надругательство в морге. Подозреваемого задержали, но вскоре отпустили.
Когда и при каких обстоятельствах произошло убийство Оксаны Аплекаевой? Есть ли какие-либо новые доказательства или свидетельства, связанные с этим делом? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Угрозы в интернете и нападение маньяка

В 2008 году мир шоу-бизнеса потрясла трагическая новость о смерти 31-летней Оксаны Аплекаевой, бывшей участницы популярного проекта «Дом-2». В конце августа ее тело было найдено на трассе между Ригой и Москвой, а причины гибели вскоре стали предметом обсуждений и слухов.

Оксана была обнаружена задушенной, это загадочное убийство породило множество версий — от нападения маньяка до действий целой банды злоумышленников. Вдобавок, перед своей смертью девушка получала угрозы в Интернете, что добавляло мрачные оттенки к уже запутанному делу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», правоохранительные органы начали активные поиски ответов на вопросы.

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Детали случившегося

29 августа 2008 года Оксана покинула автомобильный салон, где работала моделью, вместе с молодым человеком, с которым, предположительно, познакомилась на работе. С тех пор о ней не было никаких вестей. Подруга Ольга, с которой она снимала квартиру, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Тело девушки было найдено водителями-дальнобойщиками, но отсутствие документов усложняло процесс опознания. Установить причины смерти удалось лишь спустя неделю.

Шоу помогло ей в жизни

Оксана родилась 12 июня 1977 года в Уфе и училась в финансово-экономической школе. В марте 2005 года она пришла на проект «Дом-2», где провела 75 дней. Позже она отмечала, что участие в реалити-шоу «помогло ей в жизни». Однако никто не мог предсказать, что ее жизнь закончится столь трагично и загадочно, оставив после себя множество вопросов.

Изнасиловали после смерти

Недавно стало известно о шокирующем событии: Аплекаеву изнасиловали после её смерти. Эта информация появилась в Telegram-канале, созданном одним из крупных средств массовой информации. Установлено, что в ходе расследования были обнаружены образцы биоматериала, принадлежащие судмедэксперту Александру, который на тот момент работал в морге Истры.

Фото: iStock/tiero

Правоохранительные органы подняли старые незавершенные дела и провели повторную экспертизу с применением современных технологий. Как сообщают корреспонденты, Александру может грозить ответственность за это преступление. Первоначально его задержали, но потом отпустили.

«Я во всем признался. Против науки не попрешь. Мне пришлось уволиться с работы по собственному желанию. Нового места я не могу найти уже больше трех месяцев», — заявил Александр.

Он подчеркнул, что после этого между ним и женой возникли проблемы в отношениях — она ушла и изменила номер телефона, который у нее был на протяжении более 10 лет.

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Тела экс-мэра Самары Тархова и супруги могли растворить в кислоте
11 февраля 2025, 14:27

Фото: iStock/Motortion

Следователи полагают, что тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте. В этом случае найти их тела будет невозможно, пишет Mash.
По данным издания, растворенные в кислоте части тела найти в тоннах мусора будет практически невозможно. Камера зафиксировала, как внучка убитых Екатерина вынесла пластмассовые контейнеры. Предполагается, что там находились останки.

Полицейские отследили по GPS-датчикам, на каком участке мусорного полигона разгружались машины. На сегодняшний день в поисках фрагментов тел убитых Тарховых участвуют около 100 человек.

По словам патологоанатомов, если тела растворили в кислоте, то могли остаться зубы.

Тем временем, шестилетний сын обвиняемой в убийстве внучки Тарховых до сих пор находится в детдоме. Он ждет, пока за ним прилетит отец, проживающий в Израиле. По предварительным данным, мужчина собирается забрать мальчика.

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Жена чиновника Мособлгаза заказала его детективу за 5 млн рублей, ее задержали
11 февраля 2025, 14:14

Фото: istockphoto/blinow61

За организацию заказного убийства задержали жену высокопоставленного чиновника Мособлгаза в столице. Как пишет «МК», фигурантка уголовного дела обратилась к детективам, чтобы получить данные о супруге на фоне бракоразводного процесса.
Затем женщина поделилась с детективом своими планами убить мужа за пять миллионов рублей. Сотрудник детективного агентства обратился к полицейским, согласившись на участие в оперативных мероприятиях.

Злоумышленница планировала отравить свою жертву и перевела детективу аванс в миллион рублей. Тот в ответ сообщил, что отрава готова.

Накануне в понедельник, 10 февраля, детектив проинформировал женщину, что убил ее супруга. Когда мужчина получил оставшиеся деньги, ее задержали.

Как добавили следователи, сейчас с задержанной проводят все необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что сделал главврач ЦРБ Дагестана.

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Главврач ЦРБ Дагестана занялся сексом с медсестрой, забыв выключить веб-камеру
11 февраля 2025, 14:04

Фото: iStock/kazuma seki

Главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным канала, 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ занялся сексом в своем кабинете с медсестрой. И все бы ничего, но мужчина забыл выключить камеру после видеоконференции, и интимное видео разошлось по Сети.

10 февраля мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. В качестве причины он обозначил свой солидный возраст. При этом медсестра продолжает трудиться на своей должности.

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На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника
11 февраля 2025, 12:47

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансные дело последних дней: бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, по всей видимости, убиты собственной внучкой. Кто стоит за исчезновением Виктора Тархова и его жены, а также может ли семейная пара находиться за границей расскажет «Радио 1».

Бесследное исчезновение


Перед Новым годом состоятельные пенсионеры Виктор Тархов и его супруга вернулись в Россию, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. 3 января у бывшего мэра был день рождения, и знакомые семейства весь день пытались дозвониться Виктору, чтобы поздравить. На звонки никто не отвечал и тогда близкие пришли к Тарховым, где обнаружили внучку, которая явно не хотела их видеть и старалась скорее избавиться от гостей.

Полиция, к которой обратились друзья экс-мэра, начала расследование. Изучив записи с камер наблюдения, они выяснили, что Тарховы вошли в квартиру и больше не выходили. В то же время внучка проявляла необычную активность: она то заносила бочки в подъезд, то выносила их… При углубленном расследовании стало известно, что Екатерина приобрела жидкий азот.

Внучка экс-мэра Самары попала на записи камер

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Видео с внучкой Виктора Тархова, Екатериной, в шубе и с большой бочкой в руках быстро стало вирусным в интернете. На записи видно, как Екатерина выходит из подъезда и направляется к парковке, при этом она выглядит спокойной и уверенной, без признаков волнения. Однако в этой бочке, по предположениям, могли находиться останки её бабушки и дедушки. По другой версии, девушка собиралась использовать содержимое бочки для «растворения» тел.

«В своей практике я видел многое, но, чтобы так хладнокровно выносить… такого я не встречал ни разу», — комментирует произошедшее эксперт-криминалист Эдуард Туманов.

Журналисты канала решили провести эксперимент: они приобрели аналогичную бочку в строительном магазине и попытались вызвать такси. Однако это оказалось непростой задачей. Большинство таксистов отклоняли заявки, а первый, кто согласился приехать, высказался нецензурно и предложил вызвать грузовую машину, подчеркнув, что не хочет возить такой груз. Это навело экспертов студии на мысль, что в деле был соучастник.

Сомнения в том, что именно внучка расправилась со своими родственниками развеяла страшная переписка Екатерины со своим дедушкой Виктором.


Сообщение Екатерины своему дедушке Виктору Тархову (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Показания продавца жидкого азота


Корреспонденты программы «Малахов» выяснили, где Екатерина приобрела жидкий азот.
«В первый раз она купила 30 литров, а затем сделала заказ на 100 литров. Видимо, попробовала и поняла, что этого недостаточно. Она постоянно выглядела уставшей и говорила: «Устаю, потому что много работаю, всё на мне». Я спросил её, зачем ей столько, на что она ответила неопределенно: «Замораживаю вот эти, делаем что-то с инеем». Позже я задумался, как она заранее все это подготовила, — поделился продавец местного магазина с журналистами.

Екатерина приезжала за жидким азотом одна, сначала забирала по два баллона, так как три сразу не помещались в её автомобиль. Один баллон весил около 40 килограммов, и она сама тащила его до машины, где её уже ждал водитель. Оплачивала она наличными, вероятно, чтобы избежать отслеживания своих банковских операций.

«Пустую бочку она легко заносит, может справиться с ней. Я упоминаю именно азот, потому что, если бы он был полон, ей было бы не под силу его поднять. Жидкий азот используется в данном случае исключительно для сохранения тел или их частей. Это не растворитель, его температура достигает -194 градусов, и, если облить им тело, оно мгновенно замерзнет и сможет храниться дольше», — поделился своими наблюдениями судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Все эти несоответствия породили новую версию, активно обсуждаемую в городе. А что если… Тарховы живы? Возможно, никакого расчленения не было, и не существовало хитрой схемы избавления от останков. Бывший свекор Екатерины, Аркадий Пасик, косвенно подтверждает эту мысль: «У неё не хватило бы ума на такое. Она не так уж умна. Возможно, её мама подсказала, как и что сделать».

Тем временем тела Тарховых так и не нашли. На данный момент на свалках города работает группа следователей, но пока без каких-либо результатов. Юристы утверждают, что Бельскую будут судить даже в случае, если тела не найдут. Доказательства достаточны, а косвенная информация позволяет составить общую картину преступления.


Связь с криминальным миром

Людмила Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Оказалось, что дочь Тарховых Людмила была замужем за криминальным авторитетом, известным под прозвищем «Лорд». Однако о Викторе Тархове никогда не говорили, что он имел какие-либо связи с преступным миром. Позже Людмила оказалась в центре новой криминальной истории, когда вымогала у местного предпринимателя 200 миллионов рублей за компромат. Виктор выступал в суде, пытаясь защитить свою дочь, утверждая, что он под честное слово одолжил эти деньги бизнесмену. Гарантом сделки был другой предприниматель, который уже скончался, и никто не смог подтвердить слова Виктора. Суд не поверил в эту версию и воспринял ее как попытку спасти дочь, рассказал депутат Михаил Матвеев.

Наряду с этим в сети все чаще высказывается мнение, что Тарховы действительно могли бы покинуть страну. Для этого им не обязательно были бы регулярные рейсы, так как в молодости Виктор Тархов увлекался авиацией и владел компанией, занимающейся производством частных самолетов. Кроме того, связи дочери с криминальным авторитетом могли позволить покинуть страну по поддельным документам.

Виктор Тархов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Судьба шестилетнего сына Екатерины


В настоящее время Екатерина Бельская находится под арестом. Несмотря на множество загадок вокруг дела, у правоохранительных органов есть одна основная версия. Бывший адвокат Людмилы Тарховой, Елена Беленькая, рассказала, что мать долго контролировала жизнь Екатерины, но в какой-то момент та вышла из-под её опеки и стала вести себя иначе, чем ожидали бабушка и дедушка.

Елену несколько раз просили составить исковые заявления о признании Екатерины частично недееспособной и подготовить обращения в органы опеки, так как семья была обеспокоена её отношением к своему ребенку. Елена утверждает, что бабушка и дедушка очень любили внучку, заботились о ней и беспокоились о судьбе своего правнука. При этом сама Екатерина могла страдать от игромании — по словам знакомых, она часто летала играть, в том числе в Лас-Вегас, и ей нужны были деньги.

Кроме того, оказалось, что своего сына Екатерина родила за пределами России. Через некоторое время она вернулась в Израиль с матерью и выкрала ребенка.

«Она родила, оставила сына с ребенком и уехала в Самару. Спустя пару месяцев вернулась с мамой и забрала ребенка. Они просто взяли его на прогулку и уехали. Без разрешения украли ребенка и уехали», — рассказывает бывший свекор Екатерины Аркадий Пасик.

В настоящее время ребенок находится в Самаре — его забрала подруга бабушки из социального приюта. Вероятно, в ближайшее время за ним прилетит его биологический отец.

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