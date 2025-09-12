Росгвардейцы помогли задержать в Климовске подозреваемого в госизмене

12 сентября 2025, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Климовске при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области.







«Содействие ФСБ в задержании оказали сотрудники ОМОН «Русич». По предварительной информации, россиянин планировал участвовать в боевых действиях на стороне противника. Кроме того, он склонял других граждан к вступлению в вооружённые формирования Украины», – рассказали в пресс-службе.