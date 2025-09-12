Росгвардейцы помогли задержать в Климовске подозреваемого в госизмене
В Климовске при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области.
«Содействие ФСБ в задержании оказали сотрудники ОМОН «Русич». По предварительной информации, россиянин планировал участвовать в боевых действиях на стороне противника. Кроме того, он склонял других граждан к вступлению в вооружённые формирования Украины», – рассказали в пресс-службе.Помимо этого, следствие установило, что с января 2024 по апрель 2025 года мужчина переводил деньги для финансовой помощи ВСУ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявляли, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил мужчину под стражу.