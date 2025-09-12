В частном доме в Королёве нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские обнаружили нарколабораторию, организованную в частном доме в Королёве, и изъяли там запас синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, лабораторию в арендованном доме организовал ранее судимый житель Ставропольского края. Он действовал по указаниям своих кураторов, которые связались с ним через один из мессенджеров и предложили производить наркотики.
«В доме полицейские обнаружили различные ёмкости с кристаллообразным веществом, лабораторную посуду, канистры с химическими жидкостями общим объёмом более 160 литров, оборудование для смешивания и упаковки и костюм химической защиты», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что часть изъятого вещества является производным наркотика N-метилэфедрона общим весом около семи килограммов. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.
Организатора нелегального производства задержали при поддержке сотрудников Росгвардии.