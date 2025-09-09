В городе Пушкино задержали мужчину с 20 свёртками с наркотиками

09 сентября 2025, 15:59

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в подмосковном Пушкине 38-летнего местного жителя, у которого обнаружился запас наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.





Подозрительного мужчину экипаж росгвардейцев заметил в ходе патрулирования на улице Энгельса. Увидев служебную машину, мужчина резко сменил направление и попытался сбежать.





«Сотрудники Росгвардии остановили гражданина для проверки личности. Мужчина заметно нервничал и путался в ответах, а потом признался, что у него с собой наркотики, которые он должен был продать через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.