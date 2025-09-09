В городе Пушкино задержали мужчину с 20 свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в подмосковном Пушкине 38-летнего местного жителя, у которого обнаружился запас наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Подозрительного мужчину экипаж росгвардейцев заметил в ходе патрулирования на улице Энгельса. Увидев служебную машину, мужчина резко сменил направление и попытался сбежать.
«Сотрудники Росгвардии остановили гражданина для проверки личности. Мужчина заметно нервничал и путался в ответах, а потом признался, что у него с собой наркотики, которые он должен был продать через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.На место была вызвана следственно-оперативная группа. При обыске у мужчины нашли 20 полимерных свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метадоном, его общая масса составила более восьми граммов.
Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и кражу.