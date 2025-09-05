В Пушкине пьяный мужчина преследовал в магазине девочек

05 сентября 2025, 13:44

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из супермаркетов города Пушкино мужчину, который преследовал девочек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сообщение о нарушении порядка поступило из магазина, расположенного на улице Просвещения.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина сначала бесцельно бродил по торговому залу, а потом начал преследовать находившихся там девочек. При этом одну он схватил за руку», — говорится в сообщении.