В Пушкине пьяный мужчина преследовал в магазине девочек
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из супермаркетов города Пушкино мужчину, который преследовал девочек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сообщение о нарушении порядка поступило из магазина, расположенного на улице Просвещения.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина сначала бесцельно бродил по торговому залу, а потом начал преследовать находившихся там девочек. При этом одну он схватил за руку», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии начали искать мужчину по приметам и вскоре задержали его недалеко от супермаркета. Оказалось, что это 33-летний приезжий из одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить мотивы своих действий он не смог. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.