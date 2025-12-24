Росгвардейцы задержали в подмосковном гипермаркете вора-рецидивиста
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали рецидивиста, который пытался обокрасть гипермаркет в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В пункт централизованного наблюдения поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого сетевого гипермаркета в Совхозе им. Ленина.
Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что недобросовестный посетитель оплатил на кассе самообслуживания лишь часть строительных материалов с наименьшей стоимостью. Сумма ущерба могла составить около 7000 рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 26-летний уроженец Хабаровского края, который ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
Читайте также: