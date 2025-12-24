Росгвардейцы задержали в подмосковном гипермаркете вора-рецидивиста

24 декабря 2025, 16:40

оригинал Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали рецидивиста, который пытался обокрасть гипермаркет в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.