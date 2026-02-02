Росгвардейцы пресекли кражу одежды на крупную сумму из гипермаркета в Люберцах

02 февраля 2026, 18:17

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении товаров из супермаркета на крупную сумму. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.