Росгвардейцы пресекли кражу одежды на крупную сумму из гипермаркета в Люберцах
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении товаров из супермаркета на крупную сумму. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного в Первом Покровском проезде. Прибывшие росгвардейцы установили, что посетитель пытался вынести джинсы и ветровку, спрятав их под свою куртку и сняв защитные магниты. Сумма неоплаченного товара составила порядка 14 000 рублей.
Силовики задержали правонарушителя. Им оказался 37-летний житель Видного. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: