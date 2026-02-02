В московском метрополитене произошел инцидент, который шокировал пассажиров
В московском метрополитене произошел инцидент, который шокировал окружающих. Неизвестный мужчина сначала напал на пассажира, а затем начал громить поезд. Он ударил ногой в голову жертвы, а после пробил стекло двери вагона. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».
Ситуация быстро вышла из-под контроля. Люди в панике пытались укрыться от агрессивного хулигана. Сотрудники метрополитена вызвали полицию, и правоохранители смогли задержать злоумышленника по горячим следам. Теперь на мужчину завели два уголовных дела: одно за побои, другое — за вандализм.
Ранее стало известно, что сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве остановили мужчину, устроившего бунт в аптечном пункте на Уральской улице. Заведующая вызвала правоохранителей после того, как неизвестный начал вести себя агрессивно.
