В московском метрополитене произошел инцидент, который шокировал пассажиров

02 февраля 2026, 13:05

Хулиган устроил погром в столичном метрополитене

Фото: iStock/spacedrone808

В московском метрополитене произошел инцидент, который шокировал окружающих. Неизвестный мужчина сначала напал на пассажира, а затем начал громить поезд. Он ударил ногой в голову жертвы, а после пробил стекло двери вагона. Об этом пишет Telegram-канал «‎360 ЧП».