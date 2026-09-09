Не убедился в безопасности манёвра: в Анапе пожилая женщина оказалась под колёсами автомобиля

09 сентября 2026, 12:36

В Анапе водитель Renault Logan сбил пенсионерку при движении задним ходом

Фото: Istock / Motortion

ДТП с участием пожилой женщины произошло в Анапе. Водитель автомобиля Renault Logan начал движение задним ходом, однако перед выполнением манёвра не убедился, что путь свободен и движение безопасно. В результате машина наехала на пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».