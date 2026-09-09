Не убедился в безопасности манёвра: в Анапе пожилая женщина оказалась под колёсами автомобиля
ДТП с участием пожилой женщины произошло в Анапе. Водитель автомобиля Renault Logan начал движение задним ходом, однако перед выполнением манёвра не убедился, что путь свободен и движение безопасно. В результате машина наехала на пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Пострадавшей оказалась женщина 1945 года рождения. После столкновения пенсионерка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. Женщину госпитализировали в больницу.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить, где именно находилась пешеход в момент наезда и почему водитель не заметил её при движении задним ходом.
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