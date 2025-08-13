Сотрудники СОБР «Гюрза» провели в Подмосковье учения с дронами

13 августа 2025, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Учения по задержанию вооружённых преступников в лесистой местности и в ограниченном пространстве провели сотрудники СОБР «Гюрза» в Московской области. Об этом сообщает подмосковный главк Росгвардии.





Важной составляющей учений стал поиск преступников при помощи беспилотников.





«В рамках тактико-специальных занятий бойцы после проведения разведки приступили к блокировке и штурму здания, по легенде захваченного преступниками», — отмечается в сообщении.