Сотрудники СОБР «Гюрза» провели в Подмосковье учения с дронами
Учения по задержанию вооружённых преступников в лесистой местности и в ограниченном пространстве провели сотрудники СОБР «Гюрза» в Московской области. Об этом сообщает подмосковный главк Росгвардии.
Важной составляющей учений стал поиск преступников при помощи беспилотников.
«В рамках тактико-специальных занятий бойцы после проведения разведки приступили к блокировке и штурму здания, по легенде захваченного преступниками», — отмечается в сообщении.Учения позволили отточить навыки работы в боевых группах и поддержать высокий уровень профессиональной подготовки, чтобы бойцы «Гюрзы» могли оперативно отреагировать на любые поставленные задачи.
