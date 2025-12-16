Достижения.рф

Росгвардейцы пресекли в Раменском незаконный оборот наркотиков в крупном размере

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны задержали предполагаемых распространителей наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Во время патрулирования автомобильный экипаж росгвардейцев обратил внимание на двух подозрительных молодых людей. Заметив служебную машину, они заметно занервничали, а один из них бросил на землю два полимерных пакета. Стражи порядка остановили их для проверки документов и вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе экспертизы удалось установить, что изъятое вещество – это метилэфедрон массой 1,65 грамма, что является крупным размером.

Задержанными оказались 25-летние неработающие жители Павловского Посада. Возбуждено уголовное дело.

