Росгвардейцы пресекли в Раменском незаконный оборот наркотиков в крупном размере

16 декабря 2025, 14:14

оригинал Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны задержали предполагаемых распространителей наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.