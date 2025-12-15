Москвич попался в подмосковном магазине на мошенничестве с ценниками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из магазинов в Одинцовском округе мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из торговой точки в селе Марфино.
«Росгвардейцы оперативно прибыли по вызову. На месте они выяснили, что один из покупателей попытался «сэкономить» и переклеил на куртку стоимостью более трёх тысяч рублей штрих-код от носков», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя задержали. Им казался 41-летний житель Москвы. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
