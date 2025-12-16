В Москве задержали пять лжеметрологов за обман москвичей с поверкой счетчиков
Сотрудники МВД при участии спецназа Росгвардии задержали пять лжеметрологов за обман москвичей с поверкой счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.
При силовой поддержке бойцов ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по г. Москве сотрудники МВД задержали преступную группу, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По информации правоохранителей, пятеро подозреваемых, включая двух женщин и троих мужчин, обманули десятки жителей столицы, в основном пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий.
Согласно информации ведомства, злоумышленники звонили гражданам, выдавая себя за представителей коммерческих организаций. Они сообщали, что по адресу проживания необходимо срочно провести поверку счетчиков воды. Если жильцы соглашались, к ним приезжали лжеметрологи с макетами специального оборудования и имитировали процедуру поверки. После «диагностики» мошенники заявляли о якобы неисправности приборов и настаивали на их срочной замене.
Подозреваемых задержали по местам их проживания. В результате обысков были изъяты макеты метрологического оборудования, 29 счетчиков, а также договоры и другие документы, имеющие значение для следствия.
На текущий момент известно о десяти потерпевших, которым был нанесен ущерб на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Следствие предполагает, что число пострадавших может быть гораздо больше.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников преступной группы и эпизодов их противоправной деятельности.
