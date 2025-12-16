В Москве задержали пять лжеметрологов за обман москвичей с поверкой счетчиков

16 декабря 2025, 12:41

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники МВД при участии спецназа Росгвардии задержали пять лжеметрологов за обман москвичей с поверкой счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.