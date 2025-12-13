Достижения.рф

В лесном массиве Москвы задержали мигранта с крупной партией метадона

Фото: Istock/Roman Didkivskyi

На юге Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали иностранного гражданина с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Событие произошло в лесном массиве района Северное Чертаново. Во время патрулирования росгвардейцы заметили молодого мужчину. Он занервничал при виде служебного автомобиля и попытался скрыться. При проверке документов у гражданина из кармана выпали свёртки с неизвестным порошком.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что изъятое вещество — метадон. Его общий вес составляет около 40 граммов. Этот наркотик запрещён к обороту в России, а такой объём квалифицируют как особо крупный размер. Задержанный — гражданин одной из стран СНГ. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ольга Щелокова

