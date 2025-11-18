В Подмосковье банда грабителей отняла у иностранцев более 195 тысяч долларов

18 ноября 2025, 09:40

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Нападению подверглись двое граждан одной из стран Восточной Азии, проживающие в частном доме в деревне Мисайлово Ленинского округа.





«По данным следствия, грабители ворвались в дом, связали одного иностранца, а второго начали душить проводом и угрожать ножом, чтобы он передал им деньги. Испуганный иностранец позвонил знакомым и попросил перевести ему на криптокошелёк более 195 тысяч долларов (свыше 15 млн рублей), а затем отправил эти деньги на USDT-кошелек, указанный нападавшими», — говорится в сообщении.