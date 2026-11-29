29 ноября 2026, 18:36

Фото: Росгвардия Московской области

28 ноября 2026 года в Электростальском отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области прошла встреча с учащимися 8-го кадетского класса СОШ № 18. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.







Главной темой обсуждения стала значимость материнской любви, заботы и поддержки для каждого человека. Особое внимание участники уделили роли матерей в развитии семейных ценностей и формировании личности.



Офицеры Росгвардии рассказали подросткам, как матери повлияли на становление выдающихся личностей России, чьи таланты, труд и достижения оставили след в истории страны. На примерах великих соотечественников ребята осознали, как правильное воспитание способствует развитию дисциплины и ответственности — качеств, важных как для кадета, так и для сотрудника ведомства.



Во время встречи воспитанники интересовались особенностями службы, узнали о требованиях к физической и профессиональной подготовке, задачах Росгвардии и возможностях поступления в военные вузы.



В конце урока мужества кадеты выразили свои тёплые и искренние пожелания, вложив в каждое слово чувства любви и благодарности. Эти послания ребята подарят своим матерям в праздничный день.