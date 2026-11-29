Андрей Воробьёв поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери, который отмечается 29 ноября. Соответствующее поздравление он опубликовал в личном блоге.
Глава региона подчеркнул, что этот праздник является одним из самых светлых и значимых. Он отметил, что вне зависимости от возраста каждый человек обращается к матери за советом и поддержкой, делится с ней своими радостями и переживаниями.
«Именно в семье, благодаря маминой любви и заботе, мы учимся самому важному — уважать друг друга, помогать близким, верить в свои силы. Особые слова благодарности сегодня — нашим многодетным мамам», — подчеркнул Воробьёв.
В семье Анны и Дениса Мордвинцевых из Раменского воспитываются десять детей. Анна, педагог по профессии, преподаёт изобразительное искусство. Все старшие дети окончили музыкальную школу и активно занимаются спортом. Они также участвуют в различных творческих конкурсах и олимпиадах. Супруги считают, что в основе их семейного счастья лежат любовь, взаимопонимание, поддержка и умение прощать.
У Софии и Владислава Фирсовых из Наро-Фоминска 11 детей: семь сыновей и четыре дочери. Младший, Иван, родился 9 мая 2025 года, в день 80-летия Великой Победы. Мальчику дали такое имя в честь дедушки, для которого он стал сотым внуком. В семье Фирсовых особое место занимает музыка: ребята увлекаются игрой на скрипке, саксофоне, гитаре и домре. Старшие дети активно помогают младшим во всех начинаниях, рассказал губернатор.
Полина и Алексей Поверкины из Лотошино всегда стремились создать большую и дружную семью. Сегодня у них подрастают семь детей: четыре девочки и три мальчика. Имя для младшей дочери, Анны, было выбрано всеми ребятами вместе. Их семейный принцип — чем больше детей, тем больше радости.
За подобными историями стоит колоссальный ежедневный труд родителей, их терпение, забота о каждом ребенке и, безусловно, глубокая любовь, добавил Воробьёв.
«Дорогие наши мамы! Спасибо за вашу заботу, мудрость и силы, которые вы каждый день отдаете своим детям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и как можно больше поводов гордиться своими детьми», — заключил губернатор Московской области.