29 ноября 2026, 15:50

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери, который отмечается 29 ноября. Соответствующее поздравление он опубликовал в личном блоге.





Глава региона подчеркнул, что этот праздник является одним из самых светлых и значимых. Он отметил, что вне зависимости от возраста каждый человек обращается к матери за советом и поддержкой, делится с ней своими радостями и переживаниями.





«Именно в семье, благодаря маминой любви и заботе, мы учимся самому важному — уважать друг друга, помогать близким, верить в свои силы. Особые слова благодарности сегодня — нашим многодетным мамам», — подчеркнул Воробьёв.

Фото: max.ru/vorobiev

Фото: max.ru/vorobiev

«Дорогие наши мамы! Спасибо за вашу заботу, мудрость и силы, которые вы каждый день отдаете своим детям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и как можно больше поводов гордиться своими детьми», — заключил губернатор Московской области.