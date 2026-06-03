В 12 округах Московской области починили светофоры

03 июня 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В порядок привели как дорожные, так и пешеходные объекты.





«Светофоры, регулирующие движение автомобилей, починили на Центральной улице в селе Юрасово округа Воскресенск, на 1-ой Советской улице в городе Верея Наро-Фоминского округа, а улице Лебеденко в посёлке Тучково под Рузой, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово округа Мытищи, на 60-м километре Старого Симферопольского шоссе в Чехове, на Озёрском шоссе в Коломне, на Батарейной улице в Лобне, на Центральной улице в Щёлкове, на Новом бульваре в Долгопрудном и на Тарасовской улице в Королёве», — говорится в сообщении.