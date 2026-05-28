Росгвардия задержала разыскиваемого по делу о хищении мужчину в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в центре Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования территории правоохранителям поступила информация о том, что в одном из административных зданий рядом с храмом в Малом Трёхсвятительном переулке укрывается гражданин, избегающий правосудия. Прибыв на место, стражи порядка оперативно обнаружили и задержали 40-летнего уроженца Республики Марий Эл.
Установили, что он разыскивается по уголовному делу о краже. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Ранее росгвардейцы задержали мужчину с 2,9 граммами мефедрона в Москве. Все случилось на 9-й Парковой улице.
