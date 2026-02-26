Жителям Подмосковья дали советы, как избежать мошенников на сайтах знакомств
Мошенничество на сайтах знакомств в последнее время становится всё более изощрённым, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Люди, ищущие любви или общения, могут купиться на уловки злоумышленников и лишиться личных данных и денег.
Как правило, аферисты отправляют ссылки на фишинговые сайты, через которые могут получить доступ к персональным или финансовым данным жертвы.
«Например, онлайн-собеседник может предложить оплатить совместный досуг через поддельный ресурс. Иногда преступники приглашают жертву в ресторан, где в сговоре с сотрудником обманом выманивают деньги. Злоумышленники также могут предложить обменяться интимными фотографиями, чтобы в дальнейшем шантажировать вас, угрожая распространением фото в случае отказа заплатить», – рассказали в ГУРБ.Часто мошенники пытаются вызвать у потенциальной жертвы сострадание – например, придумывают истории о болезни, чтобы заполучить денежный перевод.
Как же действовать, чтобы избежать мошенничества?
«Будьте внимательны при общении. Собеседник может использовать фейковый аккаунт и скрывать свою настоящую личность. Не разглашайте личную информацию, в том числе адреса проживания и работы, данные банковских карт. Общайтесь внутри приложения и не переходите в мессенджеры. Не отправляйте фото, так как их могут использовать против вас. Не переводите незнакомцам деньги и не переходите по подозрительным ссылкам», – посоветовали в управлении.Собираясь на встречу, следует обязательно сообщить об этом близким. Помимо этого, не нужно приглашать чужих людей к домой и посещать их жилище.
Тем, кто стал жертвой обмана на сайте знакомств, нужно как можно быстрее сообщить об этом в службу поддержки онлайн-платформы, а также в правоохранительные органы.