Жителям Подмосковья дали советы, как избежать мошенников на сайтах знакомств

26 февраля 2026, 15:18

оригинал Фото: istockphoto / Lacheev

Мошенничество на сайтах знакомств в последнее время становится всё более изощрённым, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Люди, ищущие любви или общения, могут купиться на уловки злоумышленников и лишиться личных данных и денег.





Как правило, аферисты отправляют ссылки на фишинговые сайты, через которые могут получить доступ к персональным или финансовым данным жертвы.

«Например, онлайн-собеседник может предложить оплатить совместный досуг через поддельный ресурс. Иногда преступники приглашают жертву в ресторан, где в сговоре с сотрудником обманом выманивают деньги. Злоумышленники также могут предложить обменяться интимными фотографиями, чтобы в дальнейшем шантажировать вас, угрожая распространением фото в случае отказа заплатить», – рассказали в ГУРБ.

«Будьте внимательны при общении. Собеседник может использовать фейковый аккаунт и скрывать свою настоящую личность. Не разглашайте личную информацию, в том числе адреса проживания и работы, данные банковских карт. Общайтесь внутри приложения и не переходите в мессенджеры. Не отправляйте фото, так как их могут использовать против вас. Не переводите незнакомцам деньги и не переходите по подозрительным ссылкам», – посоветовали в управлении.