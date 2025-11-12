В Павловском Посаде рассказали о развлекательных программах в парках

12 ноября 2025, 10:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

На этой неделе гостей парков в Павловском Посаде ждут спортивные и творческие занятия, а также концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В городском парке культуры и отдыха сегодня, 12 ноября, утро началось с игрового мероприятия «Синичкин день», в 10:40 для всех желающих проведут разминку, а в 15:00 в павильоне на центральной площадке парка посетителей ждут на творческих посиделках. Кроме того, 15 ноября в парке состоится занятие студии «Пластилиновая ворона».





«Программу подготовил и парк «Дубрава». В четверг, 13 ноября, в 17:00 здесь начнётся занятие детского театрального кружка, а в 19:00 откроется студия для взрослых «Большая сцена». 14 ноября в «Дубраве» проведут занятие йогой, 15 ноября состоится концерт группы «Белый шум», а 16 ноября — творческая мастерская», — говорится в сообщении.