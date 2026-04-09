Росгвардейцы задержали мужчину за кражу из магазина в Москве
Видео: Главное управление Росгвардии по городу Москве
Росгвардейцы поймали грабителя на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Во время патрулирования улицы Островитянова росгвардейцы заметили мужчину, выбегавшего из магазина с пакетом. Выяснилось, что он открыто похитил продукты питания и алкоголь.
Злоумышленник попытался скрыться, но был оперативно задержан. Им оказался 36-летний уроженец Дагестана.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции. На допросе он признался в содеянном и объяснил свой поступок состоянием опьянения по случаю дня рождения.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали 44-летнюю жительницу Перми за дебош в хостеле на Монтажной улице в Москве.
