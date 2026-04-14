Росгвардейцы задержали москвича с пистолетом, проникшего на завод в Хотькове
В городе Хотьково сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, незаконно проникшего на территорию завода. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Росгвардейцы прибыли на предприятие по сигналу тревоги. Задержанным оказался 29-летний житель столицы. У него обнаружили предмет, внешне схожий с пистолетом.
Как уточнили в пресс-службе, нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: