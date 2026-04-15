В Подмосковье провели учения спецподразделений Росгвардии

15 апреля 2026, 11:31

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Тактико-специальные учения провели на полигоне Росгвардии в Московской области для сотрудников СОБРа «Гюрза» и ОМОНа «Русич». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.





Условия на учениях были максимально приближены к боевым. Росгвардейцы стреляли из различных видов оружия, метали гранаты и отработали комплекс действий при обороне и наступлении.





«В тренировку также вошла эвакуация раненого и оказание первой медицинской помощи», — говорится в сообщении.