Росгвардейцы вошли в состав судейского жюри патриотического конкурса в Подмосковье
В среду, 13 мая, в рамках 10-летия со дня образования Росгвардии сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с председателем региональной организации ветеранов войск правопорядка подполковником милиции в отставке Владимиром Халяпиным провели смотр строя и песни «Во славу Отечества!».
В соревнованиях приняли участие команды из семи образовательных учреждений округа. Юнармейцы показали свои умения в строевой подготовке, включая точное построение, движение строевым шагом, выполнение команд и воинское приветствие, а также вокальные номера.
Росгвардейцы оценивали дисциплину участников, их слаженность и уровень подготовки. Они подчеркнули значимость подобных мероприятий для воспитания патриотизма у молодежи и уважения к военным традициям и героическому наследию страны. Лучшие команды по итогам смотра наградили грамотами и призами.
