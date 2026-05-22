В Подмосковье начался вылет краснокнижной бабочки краеглазки эгерии

оригинал

В Московской области стартовал массовый вылет бабочек. Одной из первых наблюдатели заметили краеглазку эгерию. Это красивая и интересная представительница чешуекрылых, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.





Краеглазка внесена в Красную книгу Подмосковья под пятой категорией как восстанавливающийся вид.

«Некоторые наблюдатели уже видели бабочку на юге региона, в частности, в памятнике природы областного значения «Суханово». Поступают сведения о кареглазке и из других округов. Эта бабочка отнесена к категории некартографируемых, так как летает под пологом леса и редко встречается наблюдателям. Массовый вылет краеглазки – хорошая новость. Она свидетельствует о сохранности мест обитаний», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.