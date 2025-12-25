В Калужской области пьяный отец попытался убить свою 15-летнюю дочь
В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, в ночь на 22 декабря 53-летний мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою 15-летнюю дочь. Он перекрывал ей дыхательные пути до тех пор, пока она не перестала сопротивляться. После произошедшего подозреваемый скрылся с места происшествия.
Девочку в бессознательном состоянии обнаружила ее мать, которая незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
