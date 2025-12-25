Депутата из Тольятти сняли с поста после заявления его жены о родах в Чили
Депутата Александра Дорожкина сняли с должности главы комиссии по городскому хозяйству в Тольятти. Об этом сообщила депутат Валентина Семибратова. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Конкретные причины Семибратова не назвала. Однако известно, что в середине декабря супруга Дорожкина, Любовь Марченко, разместила в соцсетях видео. В нём она рассказала, что пара решила рожать ребёнка в Чили ради получения паспорта этой страны.
Марченко даже показала билет первого класса, который, по её словам, купил для неё муж. После публикации этого ролика Самарское отделение «Единой России» начало проверку в отношении депутата. Позже Александр Дорожкин закрыл свои социальные сети, принёс извинения тем, кого «задел» его поступок, и вышел из рядов партии.
