Депутата из Тольятти сняли с поста после заявления его жены о родах в Чили

25 декабря 2025, 12:09

Александр Дорожкин (Фото: Дума городского округа Тольятти)

Депутата Александра Дорожкина сняли с должности главы комиссии по городскому хозяйству в Тольятти. Об этом сообщила депутат Валентина Семибратова. Её слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».