Появилось видео задержания россиянина, отправлявшего посылки с бомбами

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
В Челябинске сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на сотрудников госучреждений и участников СВО. Появилась видеозапись задержания россиянина, который собирался отправлять почтовые посылки с бомбами, замаскированными под подарочные наборы парфюмерии.
Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости. На видеозаписи можно увидеть, как двое сотрудников силового ведомства задерживают подозреваемого, а затем препровождают его в служебный микроавтобус.
На допросе задержанный показал, что получил задание от куратора с Украины по имени Антон, с которым познакомился в Интернете. Тот указал ему местоположение тайника, где находились взрывные устройства, и дал адреса, по которым следовало разослать посылки с взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные наборы с мужской парфюмерией. За «работу» Антон должен был выплатить россиянину шесть тысяч долларов. Однако никаких денег исполнитель не получил, а куратор затем удалил свой аккаунт.
Показали силовики и кадры обнаружения тайника с взрывными устройствами, а также сами посылки с бомбами внутри. Они были искусно замаскированы под подарочные наборы, снабжены Георгиевскими ленточками и поздравительными открытками с надписью «23 февраля». Сработать взрывные устройства должны были при вскрытии упаковки.
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На допросе задержанный показал, что получил задание от куратора с Украины по имени Антон, с которым познакомился в Интернете. Тот указал ему местоположение тайника, где находились взрывные устройства, и дал адреса, по которым следовало разослать посылки с взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные наборы с мужской парфюмерией. За «работу» Антон должен был выплатить россиянину шесть тысяч долларов. Однако никаких денег исполнитель не получил, а куратор затем удалил свой аккаунт.
Показали силовики и кадры обнаружения тайника с взрывными устройствами, а также сами посылки с бомбами внутри. Они были искусно замаскированы под подарочные наборы, снабжены Георгиевскими ленточками и поздравительными открытками с надписью «23 февраля». Сработать взрывные устройства должны были при вскрытии упаковки.
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Александр Бойцов