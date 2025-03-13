Бывшая проститутка наняла киллера для убийства соседки по квартире в Питере

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Бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере, пишет Shot.
Согласно сообщению, 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию. Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.
Однажды терпение Галины закончилось, она накопила денег, пошла к Александро-Невской лавре, где нашла мужчину, который просил милостыню. Она предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей, пообещав заплатить деньги сразу после расправы с ненавистной соседкой.
Мужчина, не долго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.
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Однажды терпение Галины закончилось, она накопила денег, пошла к Александро-Невской лавре, где нашла мужчину, который просил милостыню. Она предложила ему совершить убийство за 70 тысяч рублей, пообещав заплатить деньги сразу после расправы с ненавистной соседкой.
Мужчина, не долго думая, отправился в полицию рассказывать о поступившем предложении.
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Элина Позднякова