Спецназ Росгвардии помог задержать в Подмосковье строителя-мошенника

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД и ФСБ России выявить мошеннические действия при ремонте многоквартирных домов для военнослужащих в Щёлкове. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Установлено, что в декабре 2024 года Минобороны и строительная компания заключили договоры о выполнении работ по капремонту объектов недвижимости в Мурманской области.

«В качестве аванса на счёт фирмы переведено более 176 миллионов рублей. Согласно условиям договора, в ноябре 2025-го подрядчик должен был завершить часть оплаченных работ, но взятые на себя обязательства не выполнил. Сотрудники ОМОН подмосковного главка Росгвардии задержали гендиректора строительной компании по адресу его проживания в Щёлкове», – уточнили в ведомстве.