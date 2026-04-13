Безопасность в храмах Подмосковья на Пасху обеспечивали 800 росгвардейцев
Около 800 сотрудников вневедомственной охраны обеспечивали охрану общественного порядка на праздновании Пасхи в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Пасхальные мероприятия проходили более чем в 230 храмах и монастырях в 28 округах региона. В них приняли участие свыше 170 тысяч человек.
«Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций, а также провели комплекс мер, направленных на соблюдение требований законодательства», — говорится в сообщении.В результате праздничные мероприятия прошли спокойно, случаев нарушения общественного порядка не зафиксировано.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников подмосковной полиции за работу в период празднования Пасхи.