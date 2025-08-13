Росгвардейцы задержали дебошира в хостеле на востоке Москвы

13 августа 2025, 11:36

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оперативно пресекли хулиганские действия мужчины в одном из хостелов Восточного административного округа.