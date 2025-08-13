Росгвардейцы задержали дебошира в хостеле на востоке Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оперативно пресекли хулиганские действия мужчины в одном из хостелов Восточного административного округа.
Сотрудники группы задержания получили сведения о нарушении порядка на охраняемом объекте гостиничного типа, расположенном на Амурской улице. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что мужчина 1999 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался заселиться в хостел без документов.
Получив отказ, гражданин начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и требовал заселения. После чего он ударил по стойке администратора, повредив ее. Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам полиции.
