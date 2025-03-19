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Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Подмосковные росгвардейцы задержали дебоширку у торгового центра в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью стражи порядка прибыли по сигналу тревоги на охраняемый объект в микрорайоне Железнодорожный. Как выяснилось, внимание охранника неадекватным поведением привлекла пьяная неизвестная. Сначала гражданка громко кричала и нецензурно выражалась, а затем взяла мусорный бак и несколько раз ударила им по стеклянной входной двери», – рассказали в силовом ведомстве.
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушительницу и доставили в полицию для разбирательства. Ею оказалась 35-летняя местная жительница. По факту ЧП проводится проверка.

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В Жуковском осудили мошенницу, едва не укравшую у пенсионерки 1,7 млн рублей
19 марта 2025, 11:51

Фото: iStock / megaflopp

В Подмосковье вынесли приговор 21-летней девушке, пытавшейся мошенническим путём похитить деньги у пожилой жительницы Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры городского округа.
«Для хищения денежных средств пожилых граждан девушка вступила в преступную группу. Неизвестный позвонил 81-летней жительнице Жуковского, представился директором АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» и сообщил, что той необходимо передать все имеющиеся деньги курьеру для их сохранения. При получении денежных средств обвиняемую задержали полицейские», – рассказали в пресс-службе.
По оценке надзорного ведомства, в случае доведения преступного умысла до конца потерпевшей был бы причинён ущерб на 1,7 млн рублей.

Суд назначил мошеннице наказание в виде года лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.

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В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
19 марта 2025, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные медицинские организации в этом году поступит новое оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Медучреждения получат видеоэндоскопическую технику, хирургическое, диагностическое и другое оборудование.
«Выявленные на ранней стадии онкозаболевания эффективнее лечится. Чтобы диагностика стала качественнее и доступнее для пациентов, мы оснащаем наши медучреждения необходимой техникой. В этом году для онкослужбы региона закупят почти 600 единиц медтехники более чем на 565 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, оборудование закупают благодаря национальному проекту. Оно поступит в Московский областной онкологический диспансер, Видновскую, Лобненскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы.

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В Павловском Посаде арестовали зарезавшего супругу ревнивца
19 марта 2025, 11:16

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В подмосковном Павловском Посаде арестован местный житель, обвиняемый в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, во время конфликта на почве ревности нанёс ножом супруге несколько ударов. От полученных ранений женщина упала на пол и скончалась. 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве», – говорится в сообщении.
Во время допроса мужчина признался в содеянном и раскаялся.

Следователь осмотрел место происшествия. Оттуда изъят нож, сделаны смывы, назначены различные экспертизы.

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Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при
19 марта 2025, 11:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Денис Гнездилов из Подмосковья в составе сборной России стал чемпионом в толкании ядра на Гран-при по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Чемпион летних Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен мира Гнездилов удостоился золотой награды в соревнованиях атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 11,36 м», – отметили в министерстве.
Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета провели в столице Индии городе Нью-Дели. В международных соревнованиях участвовали 283 представителя 20 стран, в том числе 25 россиян. Сборная нашей страны завоевала 39 медалей – 18 золотых, 15 серебряных и шесть бронзовых.

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Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
19 марта 2025, 10:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Юрий Подвербный

Орнитологи и местные жители зафиксировали возвращение в Подмосковье грачей, предвещающее скорое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Долгожданная весна начинает вступать в свои права. Одним из первых сигналов стало прибытие перелётных птиц. Согласно многолетним наблюдениям, грачи возвращаются в Подмосковье в середине или конце марта. Пик возвращения пернатых ожидается ближе к апрелю. В старину по поведению грачей определяли сроки начала полевых работ. Если они сразу начинают вить гнёзда, через три недели можно смело выходить в поле», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минэкологии, прилёт грачей в этом году, как и в прошлом, произошёл раньше обычного. Специалисты связывают это с аномально тёплой погодой и ранним наступлением весны.

В ведомстве напомнили, что грач в этом году выбран птицей года по версии Союза охраны птиц России.
«По мнению орнитологов, сокращение численности грачей связано с массовыми вырубками деревьев, где они обычно гнездятся, а также с обработкой полей ядохимикатами. Важно помнить, что грачи – одни из самых умных птиц. Они различают цвета, обладают отличной зрительной памятью и даже используют веточки в качестве инструментов», – добавили в пресс-службе.
Там призвали жителей региона бережно относиться к птицам, нуждающимся в защите и поддержке человека, а также к среде их обитания.

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