Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы задержали дебоширку у торгового центра в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью стражи порядка прибыли по сигналу тревоги на охраняемый объект в микрорайоне Железнодорожный. Как выяснилось, внимание охранника неадекватным поведением привлекла пьяная неизвестная. Сначала гражданка громко кричала и нецензурно выражалась, а затем взяла мусорный бак и несколько раз ударила им по стеклянной входной двери», – рассказали в силовом ведомстве.Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушительницу и доставили в полицию для разбирательства. Ею оказалась 35-летняя местная жительница. По факту ЧП проводится проверка.
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Лора Луганская