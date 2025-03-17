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Росгвардейцы задержали в Одинцове покупателя-мошенника

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из сетевых гипермаркетов Одинцовского городского округа мужчину, занимавшегося подменой ценников на товарах, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патрулю Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине. Прибыв на место, росгвардейцы узнали, что внимание охранников магазина привлёк подозрительный посетитель: он довольно долго ходил по салону и переклеивал штрих-коды с недорогих товаров на более дорогие. После этого мужчина оплатил товары с переклеенными ценниками на кассе самообслуживания и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали «находчивого» покупателя. Выяснилось, что общая сумма ущерба. которую мог понести магазин из-за его манипуляций, составила свыше 10 тысяч рублей. Задержанного покупателя росгвардейцы доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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В двух округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров
17 марта 2025, 12:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы двух светофоров оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в Ленинском округе и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Ленинском округе специалисты поменяли режим работы светофора на 24-м километре Каширского шоссе: там был добавлен разворот и фаза прямого хода из Москвы. А в Люберцах было на 20 секунд увеличено время выезда на Октябрьский проспект со Смирновской улицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанных участках дорог будет продолжаться мониторинг и при необходимости в работу светофоров будут внесены дополнительные корректировки.

В областном Минтрансе подчеркнули, что оптимизация светофоров помогают увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.

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#светофор
#ленинский городской округ
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На уборку дорог Подмосковья от снега и наледи вывели более 600 спецмашин
17 марта 2025, 12:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 600 единиц спецтехники и около 1,7 тыс. рабочих задействовали в Московской области для уборки дорог от снега и льда, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В работах задействованы более 600 единиц спецтехники, а также свыше 900 дорожников на муниципальной сети и более 700 — на региональной», — цитируются в сообщении слова главы Минтранса области Марата Сибатулина.
Отмечается, что ночью противогололёдыми материалами были обработаны опасные участки региональных и муниципальных дорог — съезды, эстакады, мосты и пр. А в настоящее время ведётся сплошная уборка и обработка проезжей частив тех районах области, где выпал снег.

В министерстве предупредили, что до среды в регионе возможны снегопады, и призвали автомобилистов не выезжать на летней резине.

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Теннисистка Мирра Андреева из Подмосковья победила на турнире в США
17 марта 2025, 11:50

Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Семнадцатилетняя спортсменка Мирра Андреева из Московской области одержала победу в одиночном разряде на теннисном турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче Мирра Андреева встретилась со спортсменкой из Республики Беларусь Ариной Соболенко и победила её в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Благодаря этой победе подмосковная теннисистка поднялась на шестую строчку мирового рейтинга», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта также напомнили, что 22 февраля Мирра Андреева завоевала чемпионский титул на турнире в Дубае. А всего на счету юной теннисистки уже три трофея WTA.

Ранее сообщалось, что биатлонисты из Московской области завоевали титул чемпионов России.

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В приложении «Добродел» появился сервис отслеживания общественного транспорта
17 марта 2025, 11:36

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Узнать расписание общественного транспорта в Московской области, а также отслеживать перемещение автобусов в режиме реального времени теперь можно через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«С помощью приложения пользователи могут узнать, где в данный момент едет нужный автобус. Кроме того, если маршрут добавить в избранное, то будут приходить push-уведомления о задержках или сходе автобуса», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Новый сервис размещён в разделе «Услуги» — в категории «Общественный транспорт». Для его использования рекомендуется разрешить использование геолокации.

Как отметил руководитель подмосковного Минтранса Марат Сибатулин, сервис объединяет свыше 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта.

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Подмосковные биатлонисты завоевали медаль чемпионата России
17 марта 2025, 11:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала команда Московской области в дисциплине «смешанная эстафета» на открытом чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Сборная Подмосковья в составе Кристины Резцовой, Анастасии Халили, Дениса Иродова и Кирилла Стрельцова финишировала второй, уступив лидеру — команде из Республики Беларусь — 0,03 секунды. При этом, по регламенту соревнований, чемпионами России стала именно команда Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующее за Подмосковьем место в турнирной таблице по итогам забега заняла команда из Свердловской области, а за ней — команда из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытый чемпионат России по биатлону проводится с 10 по 17 марта в Тюмени.

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