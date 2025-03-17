Росгвардейцы задержали в Одинцове покупателя-мошенника

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из сетевых гипермаркетов Одинцовского городского округа мужчину, занимавшегося подменой ценников на товарах, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патрулю Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине. Прибыв на место, росгвардейцы узнали, что внимание охранников магазина привлёк подозрительный посетитель: он довольно долго ходил по салону и переклеивал штрих-коды с недорогих товаров на более дорогие. После этого мужчина оплатил товары с переклеенными ценниками на кассе самообслуживания и попытался скрыться», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали «находчивого» покупателя. Выяснилось, что общая сумма ущерба. которую мог понести магазин из-за его манипуляций, составила свыше 10 тысяч рублей. Задержанного покупателя росгвардейцы доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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