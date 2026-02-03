В Балашихе мошенники убедили студентку поджечь офис волонтёрской организации
В Балашихе 18-летняя студентка по указанию украинских мошенников пыталась поджечь офис волонтёрской организации. По версии следствия, девушка действовала под угрозой уголовного дела и пожизненного лишения свободы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники находились на постоянной связи с девушкой, требовали купить бензин и использовать его в офисе организации. Там пенсионерки шили маскировочные сети для нужд СВО.
При попытке осуществить поджог студентку задержали сотрудники охраны и передали прибывшим по вызову бойцам Росгвардии. Никто из людей в помещении не пострадал.
