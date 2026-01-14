В Ивантеевке росгвардейцы помогли медикам госпитализировать буйного гражданина

14 января 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны помогли медикам госпитализировать мужчину в нестабильном психическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение об инциденте в многоэтажном доме на Советском проспекте в Ивантеевке.

«К подоспевшим на место росгвардейцам обратился врач бригады скорой помощи. Он попросил помочь госпитализировать агрессивного гражданина. Как выяснилось, мужчина, злоупотребивший алкоголем, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Он забаррикадировался в квартире и вёл себя буйно», – рассказали в силовом ведомстве.