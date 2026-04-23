Росгвардейцы задержали в Дмитрове и Кашире находящихся в розыске рецидивистов
Сотрудники Дмитровского и Каширского отделов вневедомственной охраны задержали скрывающихся от следствия рецидивистов. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В Дмитрове находившиеся на маршруте патрулирования правоохранители обратили внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля занервничал и ускорил шаг.
«Росгвардейцы решили остановить гражданина для проверки документов. Как выяснилось, неоднократно судимый за преступления имущественного характера 38-летний житель Тверской области с октября находится в федеральном розыске», – пояснили в пресс-службе.
Второй случай произошёл в Кашире. Там экипаж Росгвардии заметил мужчину, распивающего алкоголь в общественном месте. Сотрудники остановили его. Во время проверки документов было установлено, что 44-летний уроженец ближнего зарубежья находится в федеральном розыске с января.
Как отметили в Росгвардии, обоих задержанных передали полиции.