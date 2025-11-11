Росгвардейцы задержали в Электростали скрывавшегося от следствия рецидивиста
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося за кражу в федеральном розыске. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Стражи порядка на маршруте патрулирования обратили внимание на подозрительного гражданина, который распивал спиртное в общественном месте. Росгвардейцы остановили мужчину, чтобы пресечь противоправное деяние. Во время проверки документов выяснилось, что это ранее судимый за кражу и грабёж 36-летний житель Саратовской области, который с мая находится в федеральном розыске.
Там добавили, что нарушителя задержали и передали в полицию.
